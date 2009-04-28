В Украине запущена информсистема учета мобильных телефонов

Борьба с контрабандой мобильных телефонов вышла на новый интеллектуальный уровень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на презентации информационной системы учета мобильных телефонов на территории Украины первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что «это не очередное открытие государственного объекта». «Фактически мы переводим борьбу с контрабандой на новый интеллектуальный уровень», - сказал вице-премьер.

По данным А.ТУРЧИНОВА, сегодня одной из главных проблем является контрабанда мобильных телефонов в Украину. 80% телефонов ввозится нелегально. Однако, по его словам, не только проблема контрабанды является важной для мобильного рынка, защита от контрабанды - это одна из мер, которая позволит повысить поступления в бюджет.

Кроме того, запуск системы, по его словам, приведет к тому, что «полностью исчезнет мотивация к воровству мобильных телефонов».

А.ТУРЧИНОВ отметил, что ввод в действие системы позволит защитить украинского потребителя от некачественной и контрафактной продукции.

Система включается в работу не сразу, «мы сделали переходный период в течение двух месяцев, чтобы реализаторам можно было продать уже ввезенные телефоны», сообщил А.ТУРЧИНОВ

В то же время, по его словам, когда закончится переходный период, реализовать незаконно ввезенные телефоны в Украине будет нельзя.

В информационной системе учета мобильных телефонов будет три реестра, сообщил заместитель начальника украинского государственного центра радиочастот Владимир КИРИЧЕНКО.

Это - белый список, черный список и серый.

В белый список занесены реестры кода мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года, или легально ввезенные в Украину.

В черный список занесены номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как ворованные. «Ни один телефон из этого списка не будет обслуживаться ни одним оператором», - подчеркнул В.КИРИЧЕНКО.

В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы не в белом, ни в черном списках. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список.

В.КИРИЧЕНКО сообщил, что до 30 мая реализатор имеет право подать в украинский государственный центр радиочастот заявление о внесении кодов мобильных телефонов, которые остались у них в реализации до внесения в базу данных. Операторы мобильной связи обязаны подать коды мобильных телефонов, подключенных к их сети, до 30 сентября 2009 года.

В.КИРИЧЕНКО отметил, что с 15 апреля система введена в эксплуатацию в тестовом режиме, промышленная эксплуатация планируется с 30 июня. С этой даты все продавцы должны предоставить покупателям возможность проверить наличие в базе данных кода телефона, который ими покупается. Эта проверка может быть проведена с помощью СМС-сообщений или Интернета.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины зарегистрировало решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1339 от 05.02.2009 года «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств», которое вступает в силу с 28 марта 2009 года.

Новый порядок утвержден вместо аналогичного документа, принятого НКРС в 2007 году, которым требовалось обязательное маркирование радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств (ИП).

Новым порядком не разрешается реализация мобильных телефонов, которые авторизованно поставляются в Украину, без наличия защитного знака (наносится на телефон производителем) и регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных.

Такую обобщенную базу данных будет вести государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР). Проектом порядка, опубликованном на сайте НКРС, предусмотрено, что в каждом пункте реализации должна быть обеспечена возможность проверки при покупателе наличия в обобщенной базе данных кода ІМЕІ телефона/терминала, который приобретается.

Действие данного порядка будет распространяться на всех субъектов хозяйствования – юридических и физических лиц, которые осуществляют реализацию РЭС и ИУ на территории Украины.