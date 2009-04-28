Воровать мобильные телефоны станет невозможно

Борьба с контрабандой мобильных телефонов вышла на новый интеллектуальный уровень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на презентации информационной системы учета мобильных телефонов на территории Украины первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что «это не очередное открытие государственного объекта». «Фактически мы переводим борьбу с контрабандой на новый интеллектуальный уровень», - сказал вице-премьер.

По данным А.ТУРЧИНОВА, сегодня одной из главных проблем является контрабанда мобильных телефонов в Украину. 80% телефонов ввозится нелегально. Однако, по его словам, не только проблема контрабанды является важной для мобильного рынка, защита от контрабанды - это одна из мер, которая позволит повысить поступления в бюджет.

Кроме того, запуск системы, по его словам, приведет к тому, что «полностью исчезнет мотивация в воровстве мобильных телефонов».

А.ТУРЧИНОВ отметил, что ввод в действие системы позволит защитить украинского потребителя от некачественной и контрафактной продукции.

Система включается в работу не сразу, «мы сделали переходный период в течение двух месяцев, чтобы реализаторам можно было продать уже ввезенные телефоны», - сообщил А.ТУРЧИНОВ

В то же время, по его словам, когда закончится переходный период, реализовать незаконно ввезенные телефоны в Украине будет нельзя.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции зарегистрировало решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1339 от 05.02.2009 года «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств», которое вступило в силу с 28 марта 2009 года.

Новым порядком не разрешается реализация мобильных телефонов, которые авторизованно поставляются в Украину, без наличия защитного знака (наносится на телефон производителем) и регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных.

Такую обобщенную базу данных будет вести государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР). Предусмотрено, что в каждом пункте реализации мобильного телефона должна быть обеспечена возможность проверки при покупателе наличия в обобщенной базе данных кода ІМЕІ телефона/терминала, который приобретается.