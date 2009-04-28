В «Борисполе» приняты меры против свиного гриппа

В связи с ростом случаев заболевания свиным гриппом в Мексике и США, в Международном аэропорту «Борисполь» внедряются соответствующие профилактические мероприятия на рейсах из стран, где была зафиксирована вспышка этой опасной болезни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, между Мексикой и Украиной нет прямого авиационного соединения, а регулярные рейсы с Северной Америки до аэропорта «Борисполь» осуществляются без изменений, согласно расписанию.

На рейсах из стран Северной Америки принимаются дополнительные меры для предотвращения попадания вируса свиного гриппа на территорию Украины через продукты бортпитания, багаж, груз и тому подобное. Экипажи воздушных судов предупреждены о необходимости предварительно информировать диспетчерскую службу аэропорта обо всех случаях наличия на борту воздушных судов пассажиров с внешними признаками вирусной инфекции.

Как сообщал УНИАН, в Мексике от свиного гриппа скончались 103 человека, 1614 госпитализированы с симптомами данной болезни. Ранее власти Мексики официально подтвердили факт смерти 20 человек от свиного гриппа H1N1, причина еще 48 летальных исходов пока точно не установлена. В США этим вирусом заразились 20 человек, в Канаде – 6. Кроме того, по последним данным, в Италии, Дании, Швейцарии, Испании и Франции выявлены больные с подозрением на свиной грипп.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии".

Грипп свиней – высококонтагиозная остропротекающая болезнь, которая характеризуется резко выраженной лихорадкой, общей слабостью и поражением органов дыхания. Вирус гриппа свиней (ВГС) может вызывать заболевания у людей, и наоборот, установлена возможность заражения свиней гриппом людей.

Впервые болезнь диагностирована в 1918 году в США во время пандемии гриппа людей.

Вирус гриппа свиней нестойкий к физическому и химическому влиянию. Температура 60 градусов по Цельсию на протяжении 20 минут полностью инактивирует вирус гриппа.