Взрывы на складах боеприпасов: небо над Калиновкой будет закрыто до 2 октября

Запрет на использование воздушного пространства над Калиновкой Винницкой области, где ночью 26 сентября на военном складе начали взрываться боеприпасы, продлен до 2 октября, радиус запрета полетов уменьшен до 12 км с 50 км.

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Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавринюк на своей странице в Facebook.

«Изменения границ запрета по Калиновке: горизонтальные границы радиусом 12 км с центром пгт. Калиновка; вертикальные границы - от земной поверхности до высоты 4250 метров. Период действия запрета с 28 сентября 2017 года до 2 октября 2017 года», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером в этот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, пострадали два человека.

Была проведена эвакуация более 30 тыс. человек из населенных пунктов Винницкого и Калиновского районов.Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

По данным ГСЧС, по состоянию на сегодняшнее утро на территории военного склада наблюдается единичная детонация боеприпасов.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).