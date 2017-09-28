В Винницкой области возобновили движение авто- и ж/д транспорта, приостановленное из-за взрывов

В Винницкой области восстановлено движение авто- и железнодорожного транспорта, приостановленное из-за взрывов на военном складе в городе Калиновка 26 сентября. Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сегодня утром восстановлено движение автотранспорта на автодороге М21 Житомир - Могилев-Подольский и железнодорожного транспорта на перегоне Сосонка-Калиновка Юго-Западной железной дороги.

Вместе с тем остается закрытым воздушное пространство в радиусе 12 километров от г. Калиновка.

С начала работ по ликвидации чрезвычайной ситуации самолеты ГСЧС осуществили 24 сброса воды на очаги пожара, где снижена опасность.

Напоминается, что 26 сентября около 22.00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка. Были эвакуированы более 30 тыс. человек. Приостановлены занятия в дошкольных и образовательных учреждениях, расположенных в зоне возможного поражения.

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Информации о погибших в результате чрезвычайной ситуации не зарегистрировано. По оперативной информации, травмированы два человека, которые госпитализированы.

Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание 7 зданий, возникшее вследствие попадания боеприпасов. Также осуществляется мониторинг противопожарного состояния населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации.

Отключено электро- и газоснабжение нескольких сел.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 2 тыс. 350 человек, а также 284 ед. техники.

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Как сообщал УНИАН, информация о пожаре и взрывах на военном складе в Калиновке внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).

Сегодня главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что, по данным следствия, в день взрывов на складе боеприпасов в Калиновке на территории области не было диверсионных групп и беспилотных летательных аппаратов.