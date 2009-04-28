ПЖД отремонтирует 5,5 км путей

С 27 по 30 апреля на Приднепровской железной дороге будет модернизировано 1 км, отремонтировано капитальным ремонтом 2 км и средним ремонтом 2,5 км путей.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, также железнодорожники заменят 3 комплекта стрелочных переводов и выполнят средний ремонт 3 комплектов стрелочных переводов.

В частности, Приднепровская железная дорога на текущей неделе начнет капитальный ремонт на участке Карнауховка-Сухачевка и одноколейном участке перегона Севастополь Грузовая-Севастополь. Средний ремонт с 27 по 30 апреля будет производиться на 2-м пути станции Таврийск, 1-м пути станции Кушугум, однопутейном участке перегона Запорожье Левое-Вильнянск, парном пути участка Плавни-Таврийск. Также среднему ремонту будет подлежать стрелочный перевод на станции Вильнянск.

Будет модернизирован путь на станции Новомосковск, а на участке Самойливка-Варваровка будет проложен бесстыковочный путь. Стрелочные переводы заменят на станциях Милорадовка, Николаевка и Запорожье-1

Железнодорожники Приднепровской призывают граждан внимательно следить за объявлениями на вокзалах и предварительно планировать свои поездки, поскольку в связи с путевыми работами в графике движения пригородных поездов возможны изменения.