Кравцов: В 2017 году "Укрзализныця" закупила 50 новых пассажирских вагонов

И. о. председателя правления Евгений Кравцов сообщил, что все новые вагоны укомплектованы современным кофейным аппаратом, которого нет ни в одном поезде в европейских странах или странах СНГ. «Эти вагоны построены в этом году. Они усовершенствованной конструкции, ведь в техническом задании на изготовление подвижного состава мы учитываем пожелания пассажиров. Из таких новых вагонов сформируем новый поезд – ночной экспресс Одесса – Львов. Это популярное туристическое направление, на который растет спрос. Поэтому мы решили к круглогодичных ежедневных трех пар поездов в этом направлении добавить новый. В общем мы будем улучшать сообщение с областными центрами», – рассказал Евгений Кравцов.

Первые три купейные вагоны пассажиры оценили в составе поездов до Ужгорода, Трускавца и Новоалексеевки. Производитель начал поставлять с опережением графика на месяц. Обещает до конца сентября сдать в эксплуатацию еще два. По предыдущему контракту Крюковский вагоностроительный завод в начале этого года поставил 12 пассажирских вагонов. Таким образом в целом за 2017 год по двум контрактам количество пассажирских вагонов достигнет 50. «Это самая массовая партия за период с 2008 года, кроме того с 2012 до 2016 года пассажирские вагоны "Укрзализныця" не покупала вообще, кроме скоростных поездов. Мы хотим показать клиентам новое лицо Укрзализныци, какой она может быть, для этого, конечно, нужны инвестиции, и над этим мы тоже работаем», – отметил и.о. председателя правления общества.

Сейчас инвентарный парк пассажирских вагонов основных перевозок ПАО «Укрзализныця» составляет 4551 ед., которого средний возраст – 31,8 года, общий процент износа – 92,8%. Из указанного количества 21 вагон возрасте до 5 лет, 208 – вагонов возрастом от 5 до 10 лет, 163 – в возрасте от 10 до 15 лет, 38 – в возрасте от 15 до 20 лет, 30 – в возрасте от 20 до 25 лет, 927 – в возрасте от 25 до 28 лет и 3164 – старше 28 лет. Из инвентарного парка только 3100 вагонов находятся в рабочем парке и имеют право курсировать в составах пассажирских поездов и соответствуют требованиям нормативной документации.

Как отметил директор по пассажирским перевозкам и сервису общества Игорь Романкив, за годы независимости Украины государственное финансирование на закупку нового подвижного состава в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» не выделялось. За это время за средства Укрзализныци приобретено 583 пассажирских вагона. Для обновления пассажирского подвижного состава, учитывая старение парка, необходимо покупать 250-300 вагонов ежегодно. Это предусмотрено стратегией развития Укрзализныци, но мы надеемся на привлечение и средств из госбюджета», – отметил Игорь Романкив.

На 2017 год плановыми видами ремонта запланировано отремонтировать 2059 вагонов на сумму 624,3 млн грн и капитально-восстановительным ремонтом 153 вагона на сумму более 1,3 млрд грн.