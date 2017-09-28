Казахстанский автогаз снизил цены на украинских АЗС

Розничные цены на сжиженный газ, который используется в качестве моторного топлива, в Украине с начала сентября этого года снизились в среднем на 15% - до 12,45-14 грн за литр из-за значительного увеличения объема поставок этого вида топлива из Казахстана на фоне ограничения импорта с России.

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Об этом сообщил корреспонденту УНИАН аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

«Рынок быстро нашел замену российским объемам, поставки которых были ограничены действиями Федеральной службы экспортного контроля РФ. Если ранее, в 2016-2017 годах, мы могли наблюдать только эпизодические поставки сжиженного газа из Казахстана (по 200-300 тонн в месяц), то сегодня (за первые 24 дня сентября) в Украину было импортировано почти 10 тыс. тонн казахского топлива», - сказал он.

По словам Сиренко, крупные альтернативные поставки автогаза позволили наполнить внутренний рынок, преодолеть дефицит и снизить розничные цены на сжиженный газ в Украине с начала сентября на 15%, до 12,4-14 грн за литр.

«Большая часть поставок из Казахстана пришлась на крупнейшую нефтегазодобывающую компанию этой страны - «Тенгизшевройл». Эта компания в сентябре экспортировала в Украину 9,1 тыс. тонн топлива», - сообщил эксперт, добавив, что наполнение рынка из альтернативных источников совпало с периодом снижения цен на автогаз на внешних рынках.

«В последнее время снизились котировки, по которым автогаз покупают импортеры, что, несмотря на небольшое падение курса гривни, дало возможность опустить цены на АЗС. Также снизились и оптовые цены, например, сегодня вы можете купить сжиженный газ в мелком опте (объемом не менее одного газовоза - УНИАН) по 9-10 грн за литр», - отметил Сиренко.

Как сообщал УНИАН, в последние две недели августа в Украине отмечался рекордный рост цен на автогаз в сетях АЗС. По состоянию на 28 августа, цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр. По данным UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок (из-за ограничений со стороны РФ), а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида моторного топлива.

30 августа президент Петр Порошенко заявил, что цены на автогаз должны пойти на существенное снижение во второй половине сентября. На следующий день, 31 августа, было зафиксировано первое снижение розничных цен на автогаз до 14,95-16,79 грн за литр.