ЮЗЖД с начала года перевезла свыше 3 тыс экспресс-передач

В 1-м квартале 2009 года Юго-Западная железная дорога приняла к перевозкам 3052 экспресс-передачи.

Как сообщает пресс-служба ЮЗЖД, больше всего железнодорожники перевезли конвертов и тюков, вес которых не превышал 3 кг – свыше 2000 штук. Тюков весом от 10 до 20 кг было гораздо меньше – 312.

Напомним, услугой «Экспресс-передача» в пределах Украины может воспользоваться каждый желающий. При передаче, содержимое тюка необходимо показать начальнику поезда или проводнику-кассиру, поскольку запрещено передавать взрывоопасные и наркотические вещества, деньги, ценные бумаги, драгоценности, быстропортящиеся продукты питания.

Стоимость услуги зависит от веса тюка: до 1 кг – 15 гривен, до 3 кг – 20 гривен, от 3 кг до 10 кг – 30 гривен, до 20 кг – 40 гривен.