Винский: кредит ВБ на дороги самый эффективный

Кредит Всемирного банка (ВБ) на сумму 400 млн. долл. для улучшения состояния украинских дорог и повышения безопасности движения является самым эффективным кредитом, привлеченным правительством, и процедура его использования будет прозрачной.

Об этом заявил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ, сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

«Этот кредит – самый эффективный, в нем заложен ряд преимуществ. Во-первых, это низкая процентная ставка: международная организация дает кредит на длительный период под 5-6% годовых. Во-вторых, это эффективный контроль за качеством выполненных работ и инженерного сопровождения», - отметил министр.

По словам И. ВИНСКОГО, процедура использования средств – 400 млн. долл. – будет абсолютно прозрачной. «В соответствии с условиями этого Соглашения, будет проведен тендер на строительство и реконструкцию дорог по европейским стандартам. Такая модель кардинально меняет советские подходы и позволяет выстроить абсолютно правильную модель строительства/реконструкции автодорог», - сказал министр.

По его словам, по этой аналогии в Украине уже начата реализация нескольких проектов, среди которых – дорога Чоп-Львов-Киев.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля «Укравтодор» подписал со Всемирным банком соглашение о выделении 400 млн. долл. кредита. Целью проекта является улучшение состояния и качества участка между Борисполем и Лубнами длиной 120 км автомагистрали M-03 “Киев–Харьков–Довжанский” и повышение безопасности движения по всей сети автодорог Украины, в частности, модернизация и реконструкция автодорог, на которых наблюдается наибольшая концентрация аварийно-опасных участков.

Кредит предоставлен на 30 лет со ставкой LIBOR + меняющийся спрэд. Из 400 млн. долл. 298,5 млн. долл. будет направлено на капитальный ремонт дороги, 100 млн. долл. – на улучшение состояния аварийно-опасных участков дороги, 1,5 млн. долл. – на развитие кадрового и институционного потенциала.

Реализацию проекта планируется начать не позднее июня, а до этого срока будут осуществлены все необходимые процедуры, в том числе и тендерные.

О заинтересованности в участии в проекте уже заявили 28 компаний.