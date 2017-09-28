К концу года проезд в маршрутках Киева и пригорода может подорожать в два раза

К концу года проезд в маршрутных такси может существенно подорожать. А если курс валют и цены на бензин не прекратят расти, то и того раньше, говорят перевозчики. И это несмотря на то, что тарифы и так с начала года уже повысили на 1-2 грн, передает UBR.

По словам директора компании "Трансгрупп" Владимира Назаренко, действующее законодательство позволяет пересматривать стоимость проезда уже при 10% росте стоимости топлива. Толкают ценник вверх и подорожавшие запчасти — их доля в тарифообразовании порядка 25%.

Повышать стоимость проезда маршрутчики планируют начать с Киева и пригорода столицы. По словам самих извозчиков, повышение стоимости проездного талона - не прихоть компаний-перевозчиков, а экономическая необходимость. И избежать подорожания вряд ли получится.

Как рассказал член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко, при самых благоприятных раскладах, цена проезда составит примерно 8-9 грн.

"Уже сейчас экономически оправданным является тариф в 12 грн. Если цены на топливо и курс доллара продолжит расти, компании просто не смогут не поднять расценки", — говорит Артеменко.

Подорожание проезда маршрутчики связывают с рядом факторов: подорожавшими запчастями, цены на которые привязаны к валюте, взлетевшими ценами на горюче-смазочные материалы и ростом зарплат водителей, которые начали сбегать за звонкой монетой в ближнее зарубежье.

"В стране дефицит водителей. Они хотят зарплаты по 20 тыс. грн. Например, в Киеве уже сейчас 5-10% маршрутного состава не выезжает на дорогу, потому что некому работать. Чтобы удержать водителей, компании будут вынуждены поднять им оклады", — объяснил Назаренко.

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Также перевозчиков обязали установить в каждом микроавтобусе системы GPS. Стоимость одного такого датчика, по словам маршрутчиков, около 20-22 тыс. грн, что тоже скажется на будущем подорожании проезда. Еще часть заработка забирают у перевозчиков сборы автостанций в размере 15-20%.

Но и это еще не все оправдания, которыми перевозчики объясняют необходимость поднятия цен. После повышения «минималки», на компании-перевозчики возросла и налоговая нагрузка. Так, за одного своего служащего на минимальной зарплате, работодатель вынужден заплатить государству 1,4 тыс. грн.

При этом глава киевского отделения Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Дмитрий Лось добавил, что искоренить нелегальных извозчиковна сегодняшний день невозможно даже силами полиции и судов. К тому же, коррупцию тоже никто не отменял — местным властям просто невыгодно решать эту проблему.

Вместе с этим, говорят эксперты, зачастую «нелегалы» возят пассажиров на старых микроавтобусах, переделанных с грузовых на пассажирские. Поэтому передвигаться на таких хоть и дешевле примерно на 20%, но гораздо опаснее.

По словам экспертов, часть заработка забирают у маршрутчиков и рядовые водители, подрабатывающие частным извозом. Особенно актуально это для пригородных маршрутов. К примеру, в Киеве попутки берут за проезд до ближайшего метро ровно столько же, сколько и маршрутки. Но люди все чаще отдают предпочтение первым: так и добраться получается быстрее, и комфорта больше.