ЕИБ выделил Харькову 160 миллионов евро на продолжение "зеленой" ветки метро

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 19 сентября одобрил выделение Харькову кредита на 160 млн евро для продления Алексеевской ветки метрополитена на 3,5 км и строительства двух станций метро - "Державинской" и "Одесской", сообщается на сайте ЕИБ.

«Проект расширения метро предусматривает продление "зеленой" ветки метрополитена в Харькове в направлении аэропорта на 3,47 км, строительство двух станций метро - "Державинская" и "Одесская", строительство депо и приобретение 85 единиц подвижного состава», - говорится на сайте.

Согласно сообщению, общая стоимость проекта составляет 320 млн евро. При этом в ЕИБ отметили, что строительство затронет 247 жителей, зарегистрированных в 45 домах, из которых 3 многоэтажных и несколько коммерческих объектов.

Также в банке подчеркнули, что проект позволит улучшить городскую среду и уменьшить количество автотранспорта на дорогах Харькова.

Согласно сообщению, технико-экономическое обоснование проекта расширения харьковского метро осуществила по договору с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) компания Bernard Ingenieure ZT GmbH, которая привлекла к оценке экологической и социальной ситуации предприятие с иностранными инвестициями "Тебодин Украина".

«Станции «Державинская» и «Одесская» будут построены в «открытый способ» с восточной стороны проспекта Гагарина в районе частной жилой застройки и в районе пересечения проспекта Гагарина с улицами Одесская и Героев Сталинграда соответственно. Строительство перегонных тоннелей между станциями «Державинская» и «Одесская» (длиной 2510 м) планируется с помощью механизированного тоннелепроходческого комплекса. Стартовый котлован будет расположен южнее станции «Одесская», финишный котлован - запроектирован в районе северной части станции «Державинская». Котлованы будут построены открытым способом (сверху вниз)», - говорится в сообщении ЕИБ.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начал проектные работы по строительству станции метро «Одесская» в рамках договора об иностранных инвестициях в развитие Харьковского метрополитена.

В мае этого года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сообщил о намерениях выделить Харькову кредит на 160 млн евро для продления Алексеевской ветки метрополитена на 3,5 км и строительства двух станций метро - "Державинской" и "Одесской".

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Справка УНИАН. Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозит в год 282 миллиона пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время Харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.

11 ноября 2016 года Кабинет министров Украины утвердил проект выполнения проектно-изыскательских работ для продления третьей линии метрополитена в Харькове от станции «Метростроителей имени Г.И.Ващенко» до станции «Одесская» общей стоимостью 2,657 млрд грн.

В рамках проекта предполагается строительство двух новых станций – «Державинской» и «Одесской». Начало строительных работ запланировано уже в текущем году, а завершение проекта - на 2019 год.