Взрывы в Калиновке: "Укрзализныця" не отменила ни одного поезда

"Укрзализныця" не отменила ни одного поезда в связи со взрывами боеприпасов на военных складах возле города Калиновка Винницкой области и обеспечивает их движение в обход опасной территории. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании со ссылкой на и.о. главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

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"В условиях чрезвычайной ситуации "Укрзализныця" не отменила ни одного поезда. Работаем в усиленном режиме и прилагаем все усилия, чтобы пассажиры добрались до места назначения. В частности, на однопутных участках отдаем предпочтение пассажирским поездам перед грузовыми. Просим пассажиров отнестись с пониманием к тем непростым условиям путешествия, которые вызваны не зависящими от "Укрзализныци" обстоятельствами. Лично благодарю персонал "Укрзализныци", работников вокзалов и станций, которые в эти дни работают сверхурочно, чтобы обеспечить движение поездов", - цитирует пресс-служба Кравцова.

В пресс-службе отметили, что в связи с чрезвычайной ситуацией пока задерживаются более 20 пассажирских поездов.

"Укрзализныця" обеспечивает их движение в обход опасной территории. Поезда курсируют, в частности, через станции Жмеринка, Гречаны, Шепетовку, Казатин, Подольск, Знаменку, Вапнярку, Мироновку. Сегодня в 13:15 железнодорожники возобновили движение поездов на участке Сосенка – Калиновка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние двое суток "Укрзализныця" была вынуждена изменить маршрут следования 85 пассажирских поездов, время задержки их в пути составляло от 30 минут до 14 часов.

Также в пресс-службе отметили, что на вокзалах и станциях работают дополнительные билетные кассы для возврата проездных документов.

"По состоянию на утро 28 сентября пассажиры уже вернули 5263 проездных документа на сумму более 987 тысяч гривень. Также в усиленном режиме работают вагонные участки по формированию пассажирских поездов для проведения максимально качественной экипировки и подготовки составов в рейс", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области поступила 26 сентября около 22:00. По предварительным данным, пострадали два человека.

Была проведена эвакуация более 30 тысяч человек из населенных пунктов Винницкого и Калиновского районов. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

По данным ГСЧС, по состоянию на сегодняшнее утро на территории военного склада наблюдается единичная детонация боеприпасов.