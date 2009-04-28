АМК оштрафовал авиазаправщиков за завышение цены топлива в «Борисполе»

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал в целом на 230 млн. грн. три топливные компании, которые занимаются реализацией топлива в аэропорту “Борисполь”, за необоснованное завышение его стоимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил после заседания АМК исполняющий обязанности главы комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

В частности, СП «Кребо» оштрафовано на 100 млн. грн., АО «Укртатнафта» - на 110 млн. грн. и ООО "ЛУК-Авиа Ойл» - на 20 млн. грн.

Как отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, в ходе расследования комитет выявил, что на протяжении августа-декабря 2008 года, когда цены на авиатопливо в мире снизились на 45-50%, в «Борисполе» они снизились не более, чем на 26%.

При этом АМК установил, что эти три компании занимали монопольное положение на рынке реализации топлива в аэропорту, что позволяло им применять соответствующее ценовое поведение.

«Материалами дела подтверждается, что отсутствие конкуренции между этими тремя компаниями позволяло им необоснованно устанавливать собственные цены. Учитывая, что годовые объемы реализации топлива в «Борисполе» составляют около 200 тыс. тонн, указанные компании получили многомиллионную сверхприбыль», - отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В ходе заседания АМК присутствующие на нем представители топливных компаний высказали свои замечания к выводам комитета. В частности, «ЛУК-Авиа Ойл» и «Укртатнафта» не признали нарушений, а СП «Кребо» - признало.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2008 года АМК возбудил дело по факту установления завышенных цен на авиатопливо.

В конце февраля т.г. Антимонопольный комитет Украины возбудил дела в отношении ЗАО СП «Кребо», ЗАО «Укртатнафта» и ООО «ЛУК-Авиа Ойл», в действиях которых были зафиксированы признаки злоупотребления монопольным положением относительно применения завышенных цен на авиационное топливо.

По полученным АМК в ходе расследования данным, отмеченные операторы удерживали в аэропорту «Борисполь» цены на авиатопливо на высоком уровне, тогда как мировые цены стабильно снижались.

Поскольку такие действия указывают на нарушение конкурентного законодательства, АМК начал рассмотрение дел в отношении указанных операторов, определив их в качестве ответчиков.

Напомним, в 2007 году АМК оштрафовал ЗАО «Укртатнафта», ЗАО СП «Кребо» и ООО «ЛУК-Авиа Ойл», соответственно, на 500 тыс. грн., 100 тыс. грн. и на 50 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением при установлении цен на авиатопливо. В ходе расследования дела ЗАО СП «Кребо» было оштрафовано еще на 50 тыс. грн. за представление недостоверной информации на запрос АМК. При определении размера штрафов комитет учел, что операторы совершили нарушение впервые, признали и прекратили неправомерные действия. Штрафы были оплачены в Государственный бюджет.