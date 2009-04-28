Антимонопольный комитет Украины (АМК) оштрафовал аэропорт «Борисполь» на 10 млн. грн. и компанию «Кребо» на 25 млн. грн. за установление завышенных цен на сервисные услуги по заправке самолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня после заседания в Антимонопольного комитета исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

В частности, аэропорт «Борисполь» оштрафован за нарушение конкурентного законодательства при предоставлении услуг по приему, разгрузке, перекачке авиатоплива, а также осуществлении контроля за его качеством в период 2007-2008 гг.

СП «Кребо» оштрафовано на 20 млн. грн. за нарушения антимонопольного законодательства при заправке самолетов и на 5 млн. грн. – за услуги по выдаче топлива с центральной станции в баки самолетов.

Как отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, АМК установил, что на протяжении исследуемого периода «Борисполь» и «Кребо» занимали стопроцентное монопольное положение на рынке предоставления специализированных услуг на территории аэропорта, что давало возможность компаниям устанавливать экономически необоснованные цены.

По словам главы АМК, в частности, выяснилось, что в «Борисполе» стоимость услуг по заправке выше, чем в большинстве аэропортов Европы. Кроме того, стоимость услуг аэропорта превышает соответствующие цены в других аэропортах Украины.

«То есть, как указывают материалы дела, компания «Кребо» и аэропорт «Борисполь» устанавливали завышенные цены на отмеченные услуги, опираясь на объемы затрат, необходимость которых не обусловлена экономически обоснованными показателями. По выводам АМК, это является следствием злоупотребления компаниями своим монопольным положением», – отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Кроме того, на заседании комитета было поручено аэропорту «Борисполь» и компании «Кребо», а также ООО «Кребо-Интернешнл» привести свои договорные отношения по заправке воздушных суден в соответствие с законодательством об экономической конкуренции.

Также «Борисполю» поручено провести тендер относительно использования инфраструктуры аэропорта по заправке самолетов. В частности, отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, в аэропорту была создана ситуация двойных договорных отношений с СП «Кребо».

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева, является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Он относится к аэропортам класса А и является многопрофильным предприятием, объединяющим работу более 30 различных служб.

Аэропорт принимает регулярные рейсы 42 иностранных и 12 украинских авиакомпаний, которые соединяют Киев с 12 городами Украины и 84 городами дальнего зарубежья.

Совместное предприятие "Кребо" занимается поставками авиатоплива.

11% СП "Кребо" владеет "Укртанафта", 78% акций принадлежит Movida International Holdings & Finance B.V (Нидерланлы).

СП "Кребо" закончило 2008 год с прибылью 20,4 млн. грн.