Выручка «Лаборатории Касперского» на рынке антивирусной и контентной фильтрации выросла на 115%

Выручка «Лаборатории Касперского», по итогам работы на украинском рынке антивирусной и контентной фильтрации в 2008 году, выросла на 115%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Лаборатория Касперского», при этом, 67% продаж антивирусных продуктов ведущего производителя систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, пришлись на бизнес-сегмент, 27% - на продажи в ритейле и 6% - на онлайн-продажи.

«Прошедший год стал для нас весьма успешным. Хорошие финансовые результаты достигнуты благодаря высокому качеству наших продуктов, а также качественной работе партнеров «Лаборатории Касперского». В планах на этот год – расширение региональной технической поддержки продуктов, улучшение взаимодействия с партнерским каналом, усиление маркетинговой активности, дальнейшее сотрудничество с государственными органами и корпоративным сектором», - заявил руководитель офиса «Лаборатории Касперского» в Киеве Андрей СЛОБОДЯНИК. Напомним, что из киевского офиса «Лаборатория Касперского» осуществляет управление бизнесом не только в Украине, но и на территории Республики Беларусь и Молдовы. В целом в указанном регионе в 2008 году рост продаж антивирусного ПО «Лаборатории Касперского» по сравнению с предыдущим годом составил 105%.

Как сообщили в пресс-службе компании, со ссылкой на данные независимого аналитического агентства IDC, общий объем рынка в 2008 г составил 12,24 млн. долл., при этом на долю «Лаборатории Касперского» пришлось 47,4%.

Согласно анализу IDC, «Лаборатория Касперского» является лидером украинского рынка антивирусной и контентной фильтрации. Проанализировав рынок, IDC определила лидерство «Лаборатории Касперского» во всех сегментах: в сегменте SOHO (0-9 чел.) доля компании составила 62,7%, в сегменте SMB (10-499 чел.) – 48,8%, в сегменте Large Business (более 500 чел.) – 37,2% соответственно.

По данным пресс-службы, в минувшем году «Лаборатория Касперского» активно развивала отношения с партнерами в Украине, расширив региональную партнерскую сеть на 157 новых компаний. В ноябре 2008 г. состоялась 2-я по счету партнерская конференция, в которой приняли участие около 80 региональных партнеров компании - дистрибьюторы, реселлеры, системные интеграторы, а также розничные сети - более чем из 15 городов.

Также в 2008 году компания развивала сотрудничество с украинским государственным сектором, подписав стратегическое соглашение с Министерством образования и науки Украины.

«Цель совместной программы – осуществление поэтапной легализации антивирусного программного обеспечения в органах исполнительной власти Украины и постепенный переход на продукты «Лаборатории Касперского». Запланированная легализация должна быть осуществлена в полном объеме в период с 2008 по 2011 годы. В рамках трехлетнего соглашения Министерство образования и науки Украины намерено развивать плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с «Лабораторией Касперского», - сообщили УНИАН в пресс-службе.

В частности, госорганы исполнительной власти Украины закупят на специальных условиях около 40 тысяч лицензий Kaspersky Open Space Security.

По данным пресс-службы «Лаборатории Касперского», заказчиками защитных решений компании в 2008 году в Украине стали крупные коммерческие предприятия и государственные структуры, в их числе – Голден-Телеком (8000 лицензий), Ощадбанк Украины (10000 лицензий), Фонд государственного имущества Украины (2500 лицензий), сеть супермаркетов «Фуршет» группы «Ашан –Украина» (более 7500 лицензий), Государственный комитет статистики (2100 лицензий) и другие.

Справка УНИАН.«Лаборатория Касперского» (http://www.kaspersky.ru) — самый популярный в России и крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, спама и хакерских атак. Сегодня «Лаборатория Касперского» – это группа компаний с центральным офисом в Москве, пятью региональными дивизионами и десятками локальных представительств по всему миру. Компания входит в пятерку ведущих мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности. Продукты «Лаборатории Касперского» надежно защищают персональные компьютеры более 250 млн. пользователей во всем мире, сети любой сложности, а также мобильные устройства. Технологии «Лаборатории Касперского» используются в продуктах крупнейших мировых поставщиков различных программных и аппаратных решений.