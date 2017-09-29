В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта на Московском мосту в сторону Троещины

В Киеве завтра, 30 сентября, частично ограничат движение транспорта на Московском мосту. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

«С 23:00 29 сентября по 18:00 30 сентября в связи с ремонтом деформационного шва на Московском мосту будет частично ограничено движение транспорта до двух полос движения в направлении жилого массива Троещина», - говорится в сообщении.

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В «Киевавтодоре» попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНИАН, в Киеве до 8 октября ночью будет закрыто движение транспорта по Железнодорожному шоссе.