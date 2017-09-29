В Киеве 2-7 октября частично ограничат движение транспорта на Столичном шоссе

В Киеве 2-7 октября движение транспорта на Столичном шоссе будет частично ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

«Со 2 по 7 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на Столичном шоссе будет частично ограничено движение транспорта на участке от поворота на ул. Заболотного до остановки «Гостиница «Рамада Энкор» в направлении выезда из Киева», - говорится в сообщении.

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Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНИАН, в Киеве завтра частично ограничат движение транспорта на Московском мосту в сторону Троещины.