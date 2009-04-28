В Украине в 1 кв. 76% взрослых пользовались мобильной связью

Количество пользователей мобильной связью в Украине в первом квартале 2009 года составило 76% взрослого населения страны.

Об этом говорится в исследовании компании GfK Ukraine, результаты которого опубликованы на сайте компании.

«Количество пользователей мобильной связью в первом квартале 2009 года составило 76% населения Украины в возрасте старше 16 лет, что на 6 п.п. больше, чем в первом квартале 2008 года», – отмечается в исследовании.

При этом услугами фиксированной телефонной связи пользовались лишь 59% граждан страны. Большинство людей, которые не имеют домашнего телефона, уже успели подключиться к услугам мобильной связи (72%).

В целом, хотя бы одним типом телефонной связи пользуются 89% населения Украины в возрасте старше 16 лет.

По результатам исследования, молодежь пользуется мобильной связью значительно активнее, чем старшее поколение, – 95% респондентов в возрасте от 20 до 29 лет сообщили, что пользуются мобильным телефоном.

Самый низкий уровень проникновения мобильной связи наблюдается среди населения старше 60 лет (41%), однако по сравнению с первым кварталом 2008 года этот показатель увеличился на 12 п.п. Также по сравнению с первым кварталом 2008 года увеличилась доля пользователей мобильной связи среди людей в возрасте 50-59 лет (72% против 64%).

Мобильной связью больше пользуются в больших городах: наибольший уровень проникновения мобильной связи наблюдается в городах с населением свыше 500 тыс. жителей (85%). При этом в первом квартале увеличилось количество пользователей мобильной связи в городах с населением 101-500 тыс. жителей – до 83% против 71% в

первом квартале 2008 год. Наименьшая доля пользователей мобильной связи наблюдается среди сельского населения – 65%, однако по сравнению с первым кварталом 2008 года этот показатель увеличился на 3 п.п.

Услугами фиксированной связи дома больше пользуются жители больших городов. В городах с населением свыше 500 тыс. человек стационарный телефон установлен у 70% жителей. Почти не отстают от них жители городов с населением от 100 до 500 тыс., где 67% жителей имеют дома стационарный телефон. Наименьшее проникновение фиксированной телефонной связи наблюдается в селах – лишь 42% сельского населения пользуются стационарным телефоном.

В первом квартале 2009 года 18% респондентов, которые не пользуются мобильной связью, сообщили, что планируют подключиться к ней в течение ближайших 6 месяцев. В таком случае уровень проникновения мобильной связи среди населения в возрасте старше 16 лет может увеличиться на 3 п.п.

Наиболее активно планируют подключаться к услугам мобильной связи жители

городов с населением от 101до 500 тыс. (48% тех, кто не пользуется услугами в настоящий момент, собираются подключиться в течение 6 месяцев) и малых городов с населением до 50 тыс. (24%).

Справка УНИАН. Общая выборка опроса составляет 1000 респондентов в месяц. Выборка является репрезентативной для населения Украины по полу, возрасту, региону проживания и размеру населенного пункта. Опрос проводился методом личного интервью.

Компания GFK Ukraine – украинская исследовательская компания, которая оказывает услуги опросов и исследований рынков в Украине, Молдове и Беларуси. GFK Ukraine входит в международную исследовательскую сеть GFK Group, четвертую по размерам исследовательскую группу в мире. GFK Group объединяет 115 компаний в более чем 100 странах мира.