Минфин США договорился о реструктуризации долга Chrysler

Минфин США договорился с кредиторами Chrysler о реструктуризации долга автопроизводителя, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Это может помочь компании избежать банкротства, сообщают Вести.

Банки согласились списать задолженность Chrysler общим объемом $6,9 миллиардов в пользу получения порядка $2 миллиардов денежными средствами, отметил источник.

Кредиторами компании являются 46 финансовых компаний. Ранее Chrysler, третий крупнейший автопроизводитель США, достиг договоренности с профсоюзами о снижении зарплат и других издержек.

Эти шаги, возможно, позволят Chrysler, получившей от Минфина США более $4 миллиардов в виде кредитов, избежать банкротства, хотя, по словам источника, такая угроза сохраняется, отмечает "Интерфакс".