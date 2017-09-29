Ryanair переживает серьезный кризис из-за массового оттока пилотов

Крупнейший в ЕС бюджетный авиаперевозчик объявил о том, что отменяет 40-50 рейсов ежедневно в течение как минимум шести недель. Отмена более 2 тыс. рейсов нарушит планы до 400 тыс. пассажиров. Еврокомиссия уже заявила, что намерена проверить, не нарушает ли компания своим решением права пассажиров.

В Евросоюзе действуют жесткие правила относительно отмененных рейсов. Так, пассажирам должна быть предложена помощь и компенсация, если отмена произошла по вине авиакомпании. Авиалинии должны возвращать полную стоимость билета или же предлагать билет на другой рейс, если рейс был отменен в короткий срок. В дополнение к этому пассажиры также могут запросить компенсацию – от 250 до 600 евро в зависимости от протяженности полета. Потери Ryanair в связи с выплатой компенсаций эксперты оценили почти в 35 млн. евро.

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Ударом по репутации Ryanair является и причина, по которой отменяются рейсы. В то время, как руководство компании объясняет отмены технической ошибкой с определением дат отпусков для экипажей, забастовками авиадиспетчеров и погодой, независимые источники причиной проблем называют кадровые трудности, в частности, массовый отток пилотов.

Как сообщают сами летчики, компания создает для них нечеловеческие условия труда – налет в год не менее 800 часов, работа в выходные дни, отпуск по болезни не более 4-х дней и т.п. Проблема с пилотами в Ryanair настолько серьезна, что компания предложила тем из них, кто подпишет обязательство остаться в компании до октября 2018 года, бонус в размере 12 тыс. фунтов.

Однако, даже этот шаг не в состоянии удержать кадры. Только конкурент на рынке дешевых авиаперевозок, норвежская авиакомпания Norwegian, сообщила, что приняла на работу около 140 пилотов, ранее работавших на ирландское предприятие.

Напомним, что совсем недавно Ryanair вел переговоры с киевским аэропортом «Борисполь» и даже объявлял о начале полетов в Украину. Однако, активное лоббирование интересов Ryanair со стороны Министерства инфраструктуры и лично министра Владимира Омеляна не позволило перевозчику навязать украинской стороне свои условия сотрудничества. По словам гендиректора «Борисполя» Павла Рябикина, из-за ультиматума Ryanair аэропорт мог понести убытки в 2 млрд. грн.

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Эксперты отрасли едины во мнении, что приход на украинский рынок авиаперевозок западных бюджетных компаний следует приветствовать. Но вызывает по меньшей мере недоумение заинтересованность профильного министерства в одной Ryanair. Как показывают последние события, эта компания переживает значительные трудности, а непредсказуемость действий ее руководства способна дестабилизировать авиарынок.

Справка. Ryanair обслуживает полеты между 210 аэропортами в 33 европейских странах. Штат составляет 13 тысяч сотрудников. По итогам 2016 финансового года компания увеличила чистую прибыль на 6%, до 1,32 млрд. евро. Рост пассажиропотока авиакомпании составил 13% – до 120 млн. человек. Годовая выручка повысилась на 2% – до 6,65 млрд. евро.