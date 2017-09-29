"Укрзализныця" увеличила количество вагонов в поезде "Киев - Варшава" до четырех

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" на 29, 30 сентября и 1 октября увеличила количество вагонов в поезде №67/68 "Киев - Варшава" на случай роста спроса на этом маршруте, сообщила пресс-служба госкомпании.

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"В связи с увеличением спроса на путешествия поездом №67/68 Киев - Варшава ПАО "Укрзализныця" включает в его состав еще один вагон: 29, 30 сентября и 1 октября он отправится из Киева в составе 4 вагонов. При росте спроса "Укрзализныця" рассмотрит возможность дальнейшего увеличения количества вагонов в этом поезде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд №67 Киев - Варшава отправляется из Киева в 16:52 и прибывает в Варшаву в 08:29, а в обратном направлении поезд №68 Варшава - Киев отправляется из Варшавы в 16:01 и прибывает в Киев в 08:35.

Также в пресс-службе напомнили, что, начиная с 3 сентября 2017 года, билеты на поезд №67/68 Киев - Варшава - Киев стали дешевле более чем на 1000 гривень.

"Существенный - в 2,5 раза - рост спроса на этот поезд стал возможным благодаря снижению стоимости билетов. Стоимость проезда из Киева в Варшаву составляет около 1350 гривень, а до этого составляла более 2440 гривень. Стоимость проезда может колебаться в зависимости от курса евро на дату приобретения проездного документа", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 23 декабря 2016 года курсирует поезд "Киев – Львов – Перемышль". Стоимость проезда из Киева в Перемышль составляет от 406 гривень до 574 гривень, из Львова в Перемышль – от 172 гривни до 235 гривень.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является Публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.