Кравцов представил международным инвесторам ключевые достижения "УЗ" за полгода

И.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов провел конференц-связь с представителями ведущих международных инвестиционных компаний, которые заинтересованы в бизнес-диалоге с менеджментом ПАО «Укрзализныця» и перспективах сотрудничества. Конференц-связь состоялась с участием украинских аналитиков инвестиционной компании Dragon Capital Андрея Безпятова и Виктора Луговика. В общем на связи с ПАО «Укрзализныця» были 23 потенциальные инвесторы.

«Диалог с инвесторами – это обычная практика для публичных компаний. Укрзализныця, как такая компания демонстрирует открытость не только в отношениях с клиентами, но и с инвесторами, с которыми уже сотрудничаем, и с теми, кого видим своими партнерами в будущем. Мы открыто рассказываем потенциальным инвесторам о состоянии отрасли, пути развития, ее будущее и отвечаем на их вопросы. Мы должны быть постоянно на связи, ведь открытость – это важный механизм для доверия и сотрудничества», – подчеркнул руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

Во время телефонной конференц-связи руководитель ПАО «Укрзализныця» презентовал инвесторам ключевые достижения компании за 6 месяцев 2017 года, основные финансово-экономические показатели и данные консолидированной финансовой отчетности общества за первое полугодие 2017 года, обзор которой осуществлен независимым аудитором Ernst&Young.

В частности, по словам Евгения Кравцова, чистая прибыль компании в первом полугодии 2017-го относительно 6 месяцев 2016 года составила 122 млн грн (+3,9 млрд грн), доходы от перевозок выросли до 32,3 млрд грн (+4,6 млрд грн), операционные расходы сокращены на 200 млн грн, капитальные инвестиции выросли на 80% (до 3,4 млрд грн), заработная плата персонала повышена на 32,4 %, а объем доступной ликвидности общества составляет более 10 млрд грн. «Все эти позитивные изменения в финансовом состоянии компании повышают ее инвестиционную привлекательность», – отметил.и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця».

Евгений Кравцов также ответил на вопросы инвесторов, рассказал о быстрых темпах структурных преобразований в ПАО «Укрзализныця», презентовал планы компании по инвестиционной и тарифной политики, дальнейшей корпоратизации и стратегии развития компании на ближайшие 5 лет.

Сегодня ПАО «Укрзализныця» осуществляет эффективную коммуникацию с международными инвесторами, экспертами и презентует свои достижения и перспективы развития. В июле 2017 года Укрзализныця получила поддержку на форуме инвесторов в Лондоне Ukraine Investor Day, организованном компанией Dragon Capital.