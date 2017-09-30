В Киеве с 1 октября в связи с дорожными работами изменят движение транспорта на Набережном шоссе
16:12, 30 сентября 2017Транспорт/Связь
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Движение транспорта будет организовано во встречном направлении.
Движение транспорта на этом участке будет организовано во встречном направлении / фото mistaua.com
В Киеве с 1 октября в связи с дорожными работами будет изменена организация движения транспорта на Набережном шоссе.
Как сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор», с 1 октября в связи с выполнением работ по капитальному ремонту Набережного шоссе движение транспорта на участке от станции метро «Днепр» в направлении Почтовой площади будет закрыто.
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Движение транспорта на этом участке будет организовано во встречном направлении.
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