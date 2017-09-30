В Киеве с 1 октября в связи с дорожными работами изменят движение транспорта на Набережном шоссе

В Киеве с 1 октября в связи с дорожными работами будет изменена организация движения транспорта на Набережном шоссе.

Как сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор», с 1 октября в связи с выполнением работ по капитальному ремонту Набережного шоссе движение транспорта на участке от станции метро «Днепр» в направлении Почтовой площади будет закрыто.

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Движение транспорта на этом участке будет организовано во встречном направлении.