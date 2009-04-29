Винский пообещал увольнять за невыплату зарплат

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ предупредил всех руководителей предприятий, учреждений и организаций, которые входят в сферу управления Минтранссвязи, о персональной ответственности за невыплату заработной платы работникам отрасли и поручил принять исчерпывающие и действенные меры для погашения имеющихся задолженностей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«За выполненную работу люди должны получать деньги – своевременно и без задержек. Ведь сегодня – это вопрос отсутствия средств у одной семьи, а уже завтра – работы отрасли транспорта и связи», - сказал он.

Министр также отметил, что каждый руководитель государственного предприятия отрасли будет нести персональную ответственность за выплату зарплаты, вплоть до освобождения от должности. И.ВИНСКИЙ добавил, что оправдание со ссылкой на кризис он не будет принимать, ведь «эффективный менеджер должен уметь работать в любых условиях».

Напомним, в марте этого года И.ВИНСКИЙ выступил категорически против сокращения заработной платы работников отрасли транспорта и связи, что предлагалось Постановлением Верховной Рады Украины «О мероприятиях по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины».