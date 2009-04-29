На ЮЗЖД предупреждено 28 краж

На протяжении 1-го квартала 2009 года работники подразделений военизированной охраны Юго-Западной железной дороги раскрыли и предупредили 28 случаев краж имущества и материальных ценностей железной дороги на сумму 30,4 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Больше всего случаев – 19 - зафиксировано по разворовыванию деталей верхнего строения пути. Как правило, злоумышленники сдают их в пункты приема металлолома. Чтобы обнаружить украденное, работники военизированной охраны организовали проверки 76 таких пунктов. Расхитители достаточно часто посягают на цветные и черные металлы и горюче-смазочные материалы.

В целом за три месяца 2009 года за кражи имущества железной дороги было задержано 38 лиц. Против 16 правонарушителей возбуждено 13 уголовных дел.