Минтранс повысит требования к международным автоперевозчикам

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Министерство транспорта и связи инициировали внесение изменений в лицензионные условия хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом..

Как сообщает пресс-служба министерства, подготовлен соответствующий проект приказа.

Изменениями установлены условия - квалификационные, технические, технологические и организационные - хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом в соответствии с видами работ, определенных Законом «Об автомобильном транспорте». Так, предлагает допускать к международным автомобильным перевозкам лицензиатов, которые имеют опыт внутренних перевозок не менее трех лет.

Лицензия будет выдаваться на один вид хозяйственной деятельности.

Как отмечают в министерстве, предложения позволят установить единые требования к автопредприятиям, приблизить отечественные стандарты к общеевропейским, уменьшить количество аварий на автодорогах страны и улучшить имидж государства.

Для субъектов предпринимательской деятельности реализация этих изменений позволит увеличить размер прибылей в результате роста спроса на качественные и безопасные услуги, а также снизить убытки в результате уменьшения проявлений недобросовестной конкуренции.

«Установив единые требования ко всем перевозчикам, на рынок не смогут попасть те субъекты, которые не способны предоставлять качественные услуги, но годами работают лишь потому, что знают, кому принести взятку», - отметил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

Замечания и предложения к проекту приказа принимаются на протяжении месяца с даты его опубликования.