В Украине с 1 октября нужно днем включать фары автомобилей за городом
12:26, 01 октября 2017Транспорт/Связь
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За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 425 гривен.
С 1 октября нужно днем включать фары автомобилей за городом / фото tsn.ua
Патрульная полиция напомнила, что в Украине с 1 октября по 1 мая нужно днем включать автомобильные фары за пределами города. Об этом говорится в Facebook полиции.
"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - дневной свет ближних фар", - указано в сообщении.
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За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 425 гривен.
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