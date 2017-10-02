После освобождения от оккупации нам вернулась практически руина – руководитель Донецкой железной дороги

На Донецкой железной дороге стартовало обновление моторвагонного подвижного состава. Также в следующем году будут запущены новые пригородные направления. Об этом «УНИАН» сообщил директор регионального филиала ПАО «Укрзализныця» - «Донецкая железная дорога» Сергей Бугаев. В настоящее время возобновлено 4 электропоезда. Это 27 вагонов, которые уже вышли на рельсы.

Программа предусматривает техническое и внешнее улучшение состояния электро - и дизель-поездов. Это замена изношенных колесных пар и внутреннего покрытия салонов, внешнее и внутреннее окрашивание вагонов.

«После освобождения от оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей нам вернулась практически руина, – рассказывает руководитель Донецкой железной дороги Сергей Бугаев. – Устаревшие поезда, в запущенном состоянии. Чтобы было понятно: из 144 вагонов 39 мы вынуждены были снять с эксплуатации. Поэтому электропоезда начали работать в 4-вагонном составе».

По словам Бугаева, все новые поезда Донецкой железной дороги оказались на оккупированных территориях.

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«Не говоря уже о двух основных ремонтных базах – моторвагонное депо для электропоездов «Ясиноватая» и для дизелей – «Иловайск».

Сегодня, из-за дефицита свободного подвижного состава, пригородные поезда курсируют по кольцевому графику. Это замедляет движение для большого количества людей. На участке "Волноваха – Мариуполь» перевозится в среднем 19,6 тысяч пассажиров в месяц. По маршруту "Волноваха – Камыш-Заря» – около 4,2 тыс. лиц.

«Эти направления являются важными. Они обеспечивают сообщение с Мариуполем, единственным индустриальным центром на юге региона. Нужно перевозить к местам работы и обучения тысячи работников, студентов и учащихся, – отмечает Сергей Бугаев. – Но нынешних транспортных мощностей маловато».

Поэтому в следующем году анонсируется ввод в эксплуатацию еще двух дизель-поездов на маршруте «Волноваха – Камыш-Заря" и двух электропоездов на участке «Волноваха – Мариуполь». Перед тем необходимо провести капитальный ремонт и обновление поездов.

«Это предусмотрено в проекте плана капитальных инвестиций предприятия на 2018 год. Также должен быть создан пункт техосмотра для моторвагонного подвижного состава в Волновахе», – сообщил Сергей Бугаев.