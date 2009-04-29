Плата за телефон повысится

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) 28 апреля приняла решение о повышении тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

«С целью сокращения перекрестного субсидирования услуг местной телефонной связи за счет других услуг, приближения тарифов на услуги местной связи к уровню себестоимости, НКРС принято решение об изменении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги», - отмечается в сообщении.

Как сообщил корреспонденту УНИАН член НКРС Владимир ОЛИЙНЫК, комиссия на своем вчерашнем заседании «приняла окончательное решение» по изменению предельных тарифов, проект которых был утвержден НКРС еще 29 января 2009 года. Он отметил, что проект был согласован с профсоюзами, и принятое на вчерашнем заседании решение НКРС отправлено на госрегистрацию в Минюст.

Как сообщал УНИАН, проект Предельных тарифов предусматривал изменение отдельных позиций прейскуранта, в частности повышение размера абонентной платы за пользование телефонным аппаратом в городах и райцентрах: для населения и учреждений бюджетной сферы с поминутной оплатой разговоров - на 20%; для населения и учреждений бюджетной сферы без поминутной оплаты разговоров - на 15%; для других категорий пользователей - на 10%. В селах и поселках городского типа (для всех категорий пользователей) планировалось поднять абонентную плату на 10%.

При этом, отмечает НКРС, абонентам буден дана возможность самим выбирать выгодные для них условия оплаты, поскольку предусматривается дифференциация размера абонентной платы и стоимости секунд разговора сверх установленного лимита для абонентов городов и райцентров с повременным учетом местных разговоров в зависимости от объема нетарифицированного времени.

В настоящее время месячная абонентная плата за пользование основным телефонным аппаратом в городах и райцентрах составляет: для населения и бюджетных организаций – 19,58 грн. без поминутной оплаты разговоров и 13,70 грн. с поминутной оплатой; для других организаций – 30,74 грн. без поминутной оплаты и 21,52 грн. с поминутной оплатой.

Месячная абонентная плата за пользование основным телефонным аппаратом в селах и поселках городского типа составляет: для населения и бюджетных организаций – 9,10 грн. без поминутной оплаты разговоров и 7,96 грн. с поминутной оплатой; для других организаций – 14,30 грн. без поминутной оплаты и 12,52 грн. с поминутной оплатой.