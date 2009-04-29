НКРС приняла решение о скидках

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем заседании 28 апреля приняла решение о введении ряда скидок к тарифам на услуги, предоставляемые Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, данное решение комиссия приняла на основании положений Плана мероприятий НКРС на 2009 год по содействию улучшению ситуации в отрасли связи в условиях финансово-экономического кризиса.

«Членами комиссии одобрен проект Изменений и дополнений к Тарифам на работы (услуги) Государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот», которые связаны с пользованием радиочастотным ресурсом Украины и выделением номерного ресурса. Согласно этому решению, введены в действие ряд скидок к тарифам на услуги, которые предоставляет УГЦР», - отмечается в сообщении.

Кроме того, на заседании НКРС был рассмотрен ряд вопросов относительно деятельности УГЦР, а также проекты отдельных нормативно правовых актов. Комиссия рассмотрела и приняла к сведению Финансовый план УДГР на 2009 год. Члены комиссии одобрили план мероприятий по развитию предприятия и выполнению финансового плана. Члены комиссии заслушали и приняли к сведению информацию заместителя начальника УГЦР Владимира ТИТАРЕНКО о состоянии и направлениях совершенствования радиочастотного мониторинга и одобрили в целом направления совершенствования системы радиочастотного мониторинга УГЦР.

Комиссией также рассмотрен и принят за основу проект Положения о радиочастотном мониторинге в полосах радиочастот общего пользования.