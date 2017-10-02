Киев снова стоит в пробках (видео)

Киев с самого утра снова стоит в пробках. Несколько главных магистралей столицы закрыли на капитальный ремонт.

На Набережном шоссе образовалась пробка. Причина – капитальный ремонт дороги. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, из пяти полос автотранспорт перестраивается в одну, занимая полосу встречного движения. Скорость не превышает 10 км/час. Когда движение будет восстановлено, пока не сообщается.

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Затруднено движение на улице Елены Телиги. Из-за ремонта дороги и перекрытия сразу двух полос транспорт со скоростью не более 7 км/ч едет в двух направлениях.

Медленно двигаются столичные мосты. Мосты Патона, Южный и Московский пропускают машины со скоростью 10 км/час.

Из-за аварии вблизи выезда с Софиевской Борщаговки на Окружную авто едут не более 3 км/час. Огромная медленная пробка образовалась на въезде в город с Житомирской трассы.