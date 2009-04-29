Компания «УкрБус» увеличила пассажиропоток

Транспортная компания «УкрБус» в I квартале 2009 года в 2,34 раза увеличила пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 34 тыс. человек (I кв. 2008 г. - 14,5 тыс. чел.). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, столь значительный рост показателя объяснятся расширением в III квартале 2008 года автопарка «УкрБус» за счет приобретения 10 новых комфортабельных автобусов VIP-класса. В целом же в начале 2009 года ввиду всеобщего кризиса наблюдался спад пассажиропотока, отмечают в компании. Так, в I квартале 2009 года услугами «УкрБус» воспользовались на 15% меньше пассажиров, чем в IV квартале прошлого года (пассажиропоток – 40 тыс. чел.)

В пресс-службе также отметили, что в I квартале 2009 года транспортная компания «УкрБус» продолжила реализацию программы по объединению регионов Украины в единую транспортную сеть «УкрБус», в рамках которой осуществила запуск рейса «Киев-Запорожье- Киев». Также за этот период в Киеве открылось новое специализированное представительство «УкрБус», ориентированное на прием и выдачу багажа.

В компании подчеркнули, что январе-марте текущего года была эффективной работа по организации трансферов и чартерных перевозок. Общий пассажиропоток по данному виду услуг составил свыше 2 тыс. чел., что соответствует 6% от общего пассажиропотока компании за период январь-март 2009 г. Услугами трансфера и чартеров воспользовались свыше 40 предприятий и организаций.

Справка УНИАН. Первый национальный перевозчик Украины «УкрБус» – динамично развивающееся предприятие в сфере оказания услуг по пассажирским и багажным автобусным перевозкам. Предприятие осуществляет пассажирские и багажные автобусные перевозки по 11 маршрутам с охватом 62 городов страны.

«УкрБус» является структурным подразделением ПО «Илиташ».

Производственное объединение «Илиташ» - многопрофильное предприятие, организованное в 1990 году для разработки и внедрения промышленных инвестиционных программ.