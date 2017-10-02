Оккупанты кичатся тем, что уложили первый асфальт на Керченском мосту (фоторепортаж)

В оккупированном Крыму строители уложили верхний слой асфальтобетона на пилотном участке Керченского моста на острове Тузла. Об этом сообщается на сайте Most.life.

По словам оккупантов, это более 600 метров дорожного покрытия в направлении аннексированного Крыма – асфальт, по которому в будущем году, как надеются оккупанты, поедут автомобили.

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"Верхний слой выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Это слой износа, поэтому в его составе повышенное содержание щебня. Он обеспечит требуемый коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорогой и долговечность покрытия", - рассказали оккупанты.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический вред.