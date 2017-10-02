Ценники на АЗС идут вверх: за месяц бензин и дизтопливо подорожали на 1,5 гривни

Розничные цены в разных сетях АЗС на бензин и дизельное топливо в сентябре 2017 года выросли на 1,5 грн за литр, сообщил корреспонденту УНИАН аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

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«В течение сентября рост розничных цен на бензины составил 5,8–7,1%, а на дизельное топливо – 7,8%. Например, в сетях операторов OKKO, WOG, SOCAR вся топливная линейка подорожала на 1,5 грн за литр, до отметок: А-92 — 26,99 грн за литр, А-95 — 27,99 грн за литр, А-95 «Премиум» — 28,99 грн за литр, дизельное топливо — 24,99 грн за литр и дизтопливо «Премиум» — 25,99 грн за литр», - сказал он.

Также он сообщил о росте цен в других крупных сетях АЗС и на станциях региональных операторов.

«В результате средняя стоимость топлива на украинских АЗС выросла на 1,50-1,69 грн за литр и составила для А-92 — 25,38 грн за литр, А-95 — 26,14 грн за литр, А-95 «Премиум» — 27,20 грн за литр и дизтоплива — 23,45 грн за литр», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, розничная стоимость бензина и дизельного топлива в течение 23-25 сентября выросла в среднем на 30-60 коп. за литр. 26 сентября топливо подорожало еще на 0,1-1,5 грн за литр. По словам Сиренко, рост цен был обусловлен увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок.

26 сентября глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что комитет начал запрашивать необходимую информацию от Минэнергоугля и самостоятельно изучать ситуацию на рынке светлых нефтепродуктов для выяснения причины роста цен. На следующий день в комитете заявили, что синхронность повышения розничных цен на АЗС в течение сентября может свидетельствовать о наличии в действиях участников рынка антиконкурентных согласованных действий.