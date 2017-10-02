Взрывы на складах боеприпасов: небо над Калиновкой будет закрыто до 10 октября

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") продлил закрытие воздушного пространства до высоты 4 250 м в радиусе 5 км от зоны возгорания на территории военного склада в Калиновке Винницкой области до 23.59 9 октября 2017 года.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером в этот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, пострадали два человека.

Была проведена эвакуация более 30 тыс. человек из населенных пунктов Винницкого и Калиновского районов. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

Запрет на использование воздушного пространства над Калиновкой Винницкой области был назначен до 2 октября с радиусом запрета полетов до 12 км.

По данным ГСЧС, по состоянию на сегодняшнее утро на территории военного склада наблюдается единичная детонация боеприпасов.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).