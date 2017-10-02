В Житомире цены на проезд в электротранспорте выросли до 3 гривень

В Житомире выросла стоимость проезда в электротранспорте на 1 грн – до 3 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, вместе с тем в городе покупка проездных билетов до 20% уменьшит расходы житомирян на проезд в общественном транспорте.

Для этого в «КП «Житомиртранспорт» разработали ряд пакетов услуг, которые будут предоставляться владельцам электронного проездного билета.

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«Пакет 10х1», «Пакет 30х1», «Пакет 50х1», «Ученический» и «Студенческий», а также «Корпоративный» отличаются количеством возможных поездок, сроком действия и стоимостью. Стоимость электронных билетов не меняется, поэтому пользоваться е-билетом стало еще выгоднее», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября власти Житомира решили повысить стоимость проезда в троллейбусах и трамваях с 2 до 3 гривень за поездку. Соответствующее решение было утверждено исполнительным комитетом горсовета.

Также в Житомире запустили систему безналичной оплаты проезда в коммунальном транспорте.

Проект реализуется в рамках «Электронного билета» Житомирского городского совета и направлен на обеспечение быстрого и качественного обслуживания пассажиров без использования наличных денег.