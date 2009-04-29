Чистая прибыль морских портов Украины выросла в 4 раза

За 1-й квартал 2009 года (январь-март) чистая прибыль морских торговых портов Украины выросла в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Минтранссвязи, в 2008 году порты получили 130 млн. 654 тыс. грн. чистой прибыли, а в 2009 году – 522 млн. 386 тыс. грн.

Как отмечается в сообщении, в этой связи министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ отметил, что даже те порты, которые завершили 1-й квартал 2008 года с убыточными показателями, на протяжении 1-го квартала т.г. получили прибыль. «Эти цифры являются очень показательными, ведь прошлый год считался очень благоприятным для развития украинской экономики, а в настоящее время почти во всех отраслях наблюдается значительный спад», - сказал министр.

Доходы морских портов в январе-марте этого года составили 2 млрд. 260 млн. грн. - на 66% больше, чем в 2008 году. В Госбюджет за первый квартал было перечислено средств на 189% больше, чем в прошлом году - 376 млн. 334 тыс. грн. против 130 млн. 132 тыс. грн. в 1-м квартале 2008 года.