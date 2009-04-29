Гендиректором Кременчугского речпорта назначена Жданова

Акционеры ОАО «Кременчугский речной порт» (Полтавская обл.) на общем собрании приняли решение назначить на должность генерального директора предприятия Татьяну ЖДАНОВУ.

Как сообщила УНИАН представитель предприятия, Т.ЖДАНОВА освобождена от должности исполняющего обязанности генерального директора, которую занимала с 3 сентября 2008 года. Срок, на который назначена Т.ЖДАНОВА, не определен.

Также акционеры приняли решение освободить от должности председателя Ревизионной комиссии Константина СВЕРКОВА и назначили председателем Ревкомиссии Василия БАБЦА, который занимал должность начальника службы безопасности порта. Срок, на который он назначен, не определен.

Справка УНИАН. Кременчугский речной порт занимается перевалкой грузов (кроме продовольственных), судоремонтом, судостроением.

В порт могут заходить суда длиной до 120 м и осадкой до 3,2 м. Порт специализируется на переработке минерально-строительных грузов и металлолома.