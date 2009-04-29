ЮЗЖД за месяц отремонтировала 148 полувагонов

На протяжении месяца, с 16 марта по 16 апреля 2009 года, Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) отремонтировала в условиях депо 148 полувагонов вместо запланированных 133.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, в ходе ремонтных работ работники вагонных депо железной дороги заменили по 592 верхних листов перекрытия и крышек люков полувагонов, которые модернизировали.

Исключенные из эксплуатации и списанные 67 вагонов железнодорожники порезали на металлолом, из которого отремонтировали для последующего использования почти 400 крышек люков полувагонов и других деталей, необходимых для проведения ремонта вагонного парка Юго-Западной железной дороги.