Киевский завод «Транссигнал» закончил І квартал с убытком

ОАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал" закончил первый квартал 2009 года с чистым убытком 1,352 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль компании составила 2 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. завод "Транссигнал" сократил чистый доход на 84,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 0,556 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 86,5% – до 0,567 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал" (Киев) производит электроприводы стрелочные, дроссель-трансформаторы, трансформаторы автоблокировок для железнодорожного транспорта.

100% акций ОАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2008 году завод "Транссигнал" сократил чистую прибыль на 79,1% по сравнению с 2007 годом – до 0,246 млн. грн.