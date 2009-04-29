База отдыха «Авиатор» выведена из ЦИК аэропорта «Херсон»

Ршешение облсовета

Херсонский облсовет вывел из состава целостного имущественного комплекса областного коммунального предприятия (ОКП) «Аэропорт Херсон» базу отдыха «Авиатор». Соответствующее решение принято 28 апреля на сессии Херсонского облсовета. Решение принято, согласно тексту документа, «с целью эффективного использования имущества, которое относится к объектам совместной собственности территориальных общин области». Право оперативного управления базой отдыха передано коммунальному учреждению по капитальному строительству и эксплуатации объектов социально-культурного и коммунального назначения Херсонского областного совета. База отдыха «Авиатор» расположена на побережье Черного моря, в с. Большевик Голопристанского района Херсонской области.

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