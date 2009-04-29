Завод «Транссвязь» увеличил прибыль

ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" в январе-марте текущего года увеличило чистую прибыль на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 30 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. завод «Транссвязь» увеличил чистый доход на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 5,699 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 18,5% – до 6,216 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" (Харьков) производит аппаратуру телемеханики и автоматики на железнодорожном транспорте, аппаратуру железнодорожной связи, аппаратуру автоблокировки, релейную аппаратуру, аппаратуру электропитания.

100% акций ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2008 году завод «Транссвязь» увеличил чистую прибыль на 26,2% по сравнению с 2007 годом – до 154 тыс. грн.