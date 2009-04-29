Завтра на маршруте Киев-Нежин электричек будет больше
17:00, 29 апреля 2009Транспорт/Связь
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ЮЗЖД изменила график
Юго-Западная железная дорога на 30 апреля т.г. назначила еще один дополнительный электропоезд пригородного сообщения №6992/6991 Борщаговка-Техническая–Нежин.
Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.
Электричка отправится из Киева в 8 ч. 05 мин., в обратном направлении – в 12 ч. 27 мин.
Юго-западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями графика движения электропоездов.
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