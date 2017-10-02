"Укртелеком" Ахметова повысил тарифы за пользование городским телефоном

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" с 1 октября ввел в действие новые тарифы на фиксированную телефонную связь. Тарифные планы размещены на сайте компании.

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В частности, стоимость тарифного плана "Домашний Базовый", "Домашний Минимальный" и "Общий Базовый" увеличилась на 5,5 гривни, для абонентов "Домашнего Безлимитного" – на 9 гривень. В стоимость пакетных минут включены звонки по межгороду, на SIP-телефонию и мобильные телефоны.

Как сообщал УНИАН, "Укртелеком" с 1 января 2017 года повысил стоимость тарифных планов на услуги фиксированной телефонной связи для юридических лиц на 18,5%-22,9%.

"Укртелеком" в первом полугодии 2017 года увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в два раза - до 355,3 миллиона гривень.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 миллионов абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета более 1,6 миллиона клиентов.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).