Продажи новых легковых авто в Украине выросли на 36%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 36% - до 7840 единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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При этом в ассоциации отметили, что сентябрьский показатель является лучшим с начала 2017 года.

По итогам прошлого месяца лидером стала японская Toyota с результатом 1144 проданных авто, что на 36% больше, чем в сентябре 2016 года.

Второй по популярности автомобильной маркой в сентябре на украинском рынке был немецкий Volkswagen с показателем 757 проданных авто. При этом продажи Volkswagen относительно сентября 2016 года выросли в 2,6 раза.

На третьем месте Renault с результатом 712 авто, что на 37% больше, чем в сентябре 2016 года.

На четвертом месте Skoda - 594 авто, что на 83% больше, чем в сентябре 2016 года, а на пятом с объемом продаж в 460 новых машин и ростом на 9% - корейский бренд KIA.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 41% по сравнению с 2015 годом - до 65,5 тысячи единиц.

По мнению экспертов, продажи новых легковых автомобилей в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырастут на 32-38%.