На Южном обходе Житомира восстановлено движение транспорта (фото)

Сегодня возобновлено движение транспорта на Южном обходе Житомира. Как передает корреспондент УНИАН, торжества по этому случаю состоялись 2 октября в Житомирском районе в 15 часов.

Подробнее о ходе выполнения работ журналистам рассказал председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

По его словам, сегодня официально открыт дорогу Т-06-14 «Глубочица-Станишовка" через Калиновку, Клитчин, то есть Южный обход Житомира.

«Вы видите, что подрядчиком успешно выполнены работы на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Т-06-14 «Глубочица-Станишовка" через Калиновку, Клитчин. Движение для автотранспорта на Южном обходе областного центра после капремонта открыто», - сказал Гундич.

Сегодня движение на участке Южного обхода города Житомир, который ремонтировали капитально, вместе с Гундичем торжественно открыл начальник управления Службы автодорог в области Геннадий Савченко.

В ходе капитального ремонта дороги территориального значения Т-06-14 «Глубочица – Станишовка через Калиновку, Клитчин был выполнен демонтаж существующих цементобетонных плит, с последующим измельчением материала в дробилке. Устроено выравнивающий слой из оптимальной щебеночно-песчаной смеси и обработанное цементом основание из щебеночной смеси с добавлением цемента. После розлива битумной эмульсии проведены работы по устройству нижнего слоя покрытия из крупнозернистого плотного асфальтобетона и покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, проведены работы по безопасности движения: устройство переходно-скоростных полос, дорожных знаков, нанесение разметки холодным пластиком и устройство барьерного ограждения из оцинкованной стали.

Строительная длина участка составляет 2,226 км. Ширина проезжей части составляет 7,5 м. На всей длине трассы устроено три съезда в поле и одно примыкание в село Калиновка.

Последние ремонтные работы данного пути проводились около 30 лет назад. До начала ремонта цементобетонное полотно имело большое количество поперечных и продольных трещин, что и стало причиной отремонтировать данный участок капитально.

Кроме того, на другом участке Южного обхода продолжаются работы по текущему среднему ремонту.

Справка УНИАН. Дорога Т-06-14 «Глубочица – Станишовка" через Калиновку, Клитчин является важной магистралью в системе дорожной сети Украины, имеет выход на пути международного значения «Киев-Чоп» (М-06) и автомобильную дорогу «Житомир – Попельня - Сквира-Володарка» (Р-18) и является частью северной объездной дороги вокруг города Житомир и относится к территориальным дорогам.