Украина объяснила Еврокомиссии, почему нельзя ограничивать полеты над Днепром, Харьковом и Запорожьем

Украина предоставила Европейской комиссии аргументы относительно необоснованности ограничения в авиационном движении в восточной части Украины, результаты рассмотрения будут обнародованы в обновленном бюллетене EASA.

Как рассказали собственному корреспонденту УНИАН источники в Европейской комиссии, информацию украинской стороны рассмотрели эксперты в сфере разведки, заключения которых будут предоставлены Европейскому агентству по авиационной безопасности (EASA) с последующим обнародованием в Информационном бюллетене зон конфликтов.

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В ЕК напомнили, что, реагируя на уничтожение самолета Малазийских авиалиний рейса MH17, комиссия создала "надежную систему для оценки рисков полетов гражданской авиации над зонами конфликтов и для предоставления информации о рисках авиакомпаниям".

"Для определения уровня риска в заранее определенных географических районах проводятся регулярные встречи. На встречах, в которых участвуют только эксперты в сфере разведки, проводится обмен секретной информацией, а на основе общей методологии оценки риска в Европейском Союзе определяется картина риска. Затем Европейскому агентству по авиационной безопасности, представители которого посещают эти встречи, предоставляется информация об окончательном результате оценки рисков", - детализировал собеседник агентства.

Далее, по его словам, выполняя "роль информирования заинтересованных сторон в области авиации, Агентство выдает специальный Информационный бюллетень зоны конфликтов (Conflict Zone Information Bulletins, CZIB), содержащий информацию о зоне конфликтов".

"Это информационный бюллетень, который может предоставлять информацию или рекомендации относительно рисков для гражданской авиации, возникающих в зоне конфликтов. Перед публикацией любых новых или обновленных CZIB Агентство консультируется со своим контактным пунктом в соответствующей третьей стране. Что касается обновленного CZIB в части воздушного пространства восточной Украины - Днепропетровского полетного информационного района, то Агентство консультировалось с Государственной авиационной администрацией Украины для получения возможных комментариев", - отметил источник.

Собеседник агентства также подтвердил, что Украина предоставила Комиссии дополнительную информацию и предложила пересмотреть информацию о риске, предложенную Агентством. "Эксперты в области разведки консультировались по этой дополнительной информации и возможности пересмотреть начальную оценку. Окончательный результат этих консультации будет отражен в CZIB, который будет издан Агентством, как только оно получит запрошенную информацию", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, по информации компании "Нью Системс АМ", которая управляет международным аэропортом "Харьков", в Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности, которое осуществляет контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационном движении в восточной части Украины.

В частности, в документе признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье". В связи с этим харьковские депутаты обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману, который поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну совместно с руководителями других министерств, Госавиаслужбы и СБУ безотлагательно рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов европейских авиакомпаний в несколько аэропортов восточных областей Украины. В свою очередь, Омелян сообщил, что европейской стороне будет предоставлена аргументация относительно необоснованности этих рекомендаций.