Чистая прибыль "Киевстар" выросла

Чистая прибыль оператора мобильной связи "Киевстар" в 2008 году выросла по сравнению с 2007 годом на 38,1% и составила 5,56 млрд. грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Доход «Киевстара» вырос в 2008 году на 15,8% и составил 15,2 млрд. грн.

Чистый доход (без учета НДС и др. платежей) в 2008 году составил 12,8 млрд. грн.

По итогам 2008 года компания имела долгосрочные финансовые обязательства в размере более 385 млн. грн. (на начало 2008 года – 2,3 млрд. грн.).

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи по доходам и числу абонентов - 23,1 млн. чел. (по состоянию на 01 апреля 2009 г.). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины.

«Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 194 странах на 5 континентах.

Компания «Киевстар» закончила 2007 год с чистой прибылью 4,03 млрд. грн..