Укравтодор: дороги госзначения отремонтируют до 1 мая

У дорожных организаций достаточно возможностей, чтобы завершить работы по ликвидации сезонных разрушений на автомобильных дорогах государственного значения до 1 мая, а местного значения – до 1 июня текущего года.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи, об этом заявил председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Вадим ГУРЖОС.

По словам руководителя «Укравтодора», в период неблагоприятных погодных условий ремонт повреждений и деформаций покрытия производился аварийными методами - с использованием холодных асфальтобетонных смесей, эмульсионно-минеральной смеси и черного щебня. Это был временный способ ликвидации повреждений.

В настоящее время устранение деформации дорожного покрытия осуществляется по традиционной технологии: с применением горячей асфальтобетонной смеси и специальных машин и оборудования.

В частности, по состоянию на 27 апреля сезонные разрушения ликвидированы на 39,3 тыс. км. дорог: на дорогах государственного значения – 10,5 тыс. км, на дорогах местного значения – 28,8 тыс. км.

По состоянию на 29 апреля остаются пораженными выбоинами всего 7% от общей протяженности дорог: 1,3% протяженности дорог государственного значения и 8% протяженности дорог местного значения.

На работах по ликвидации сезонных разрушений задействованы все имеющиеся мощности предприятий, предназначенные для выполнения этих работ: 144 асфальто-бетонных завода, 340 самоходных и навесных фрез, 58 специализированных машин для ремонта струйным методом.

За время зимней эксплуатации претерпели повреждения и разрушения в целом 51% общей сети дорог государственного значения и 28% сети дорог местного значения.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» в конце марта т.г. пообещал к 1 мая ликвидировать все сезонные разрушения автомобильных дорог государственного значения, к 1 июню – дорог местного значения.